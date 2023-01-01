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Kia Cerato
2018
1 699 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Cerato 2018

1 699 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV
  • Модификация 1.6 AT (128 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 95580 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Красный
  • VIN 000473
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 128 л.с.
  • Воблер 84

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Вы мечтаете о стильном автомобиле с безупречной репутацией и высоким уровнем комфорта? Kia Cerato 2018 года выпуска - именно то, что вам нужно. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его надежность и качество.

Kia Cerato оснащен 1.6-литровым двигателем, развивающим мощность в 128 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач, что делает каждую поездку комфортной и приятной. С пробегом всего 95580 километров этот автомобиль находится в отличном состоянии и готов дарить вам радость езды на долгие годы.

Один из главных преимуществ Kia Cerato 2018 года - это оригинальный ПТС. Вы можете быть уверены, что автомобиль не имеет скрытых проблем или юридических ограничений. Это дает вам полную уверенность в его истории и подлинности.

Также стоит отметить, что автомобиль имел только двух владельцев. Это свидетельствует о том, что он был ласково ухаживан и не подвергался небрежному обращению. Kia Cerato сохраняет свежий вид и высокую производительность, что делает его отличным выбором для вас.

Мы заботимся о наших клиентах и хотим, чтобы ваше автомобильное приобретение было максимально безопасным и удовлетворительным. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Этот отчет поможет вам получить всю необходимую информацию о состоянии автомобиля и его истории.

Не упустите возможность стать счастливым обладателем Kia Cerato 2018 года. Звоните нам уже сейчас и получите стильный, надежный и комфортный автомобиль, который будет радовать вас каждый день!

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