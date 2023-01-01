Kia Cerato

Вы мечтаете о стильном автомобиле с безупречной репутацией и высоким уровнем комфорта? Kia Cerato 2018 года выпуска - именно то, что вам нужно. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его надежность и качество.

Kia Cerato оснащен 1.6-литровым двигателем, развивающим мощность в 128 лошадиных сил. Автоматическая трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач, что делает каждую поездку комфортной и приятной. С пробегом всего 95580 километров этот автомобиль находится в отличном состоянии и готов дарить вам радость езды на долгие годы.

Один из главных преимуществ Kia Cerato 2018 года - это оригинальный ПТС. Вы можете быть уверены, что автомобиль не имеет скрытых проблем или юридических ограничений. Это дает вам полную уверенность в его истории и подлинности.

Также стоит отметить, что автомобиль имел только двух владельцев. Это свидетельствует о том, что он был ласково ухаживан и не подвергался небрежному обращению. Kia Cerato сохраняет свежий вид и высокую производительность, что делает его отличным выбором для вас.

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