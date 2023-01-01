Kia Cerato
Преимущества:
- 1 собственник
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Дистанционный запуск двигателя
- Обратная связь
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
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