Kia Cerato
Преимущества
- 1 владелец по ЭПТС
- Комплектация GTline
- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Система выбора режима движения
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Подогрев задних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Спортивные передние сиденья
- CarPlay
- Bluetooth
- Яндекс Авто
- Розетка 12V
- Android Auto
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Иммобилайзер
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
004085