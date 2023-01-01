Kia Cerato

Преимущества

- 1 владелец по ЭПТС

- Комплектация GTline

- Камера задняя

- Круиз-контроль

- Усилитель руля

- Парктроник задний

- Бортовой компьютер

- Парктроник передний

- Электропривод зеркал

- Климат-контроль 2-зонный

- Запуск двигателя с кнопки

- Система доступа без ключа

- Электроскладывание зеркал

- Регулировка руля по вылету

- Регулировка руля по высоте

- Система выбора режима движения

- Электростеклоподъемники задние

- Электростеклоподъемники передние

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Противотуманные фары

- Электрообогрев боковых зеркал

- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей

- Подогрев задних сидений

- Обогрев рулевого колеса

- Подогрев передних сидений

- Спортивные передние сиденья

- CarPlay

- Bluetooth

- Яндекс Авто

- Розетка 12V

- Android Auto

- Беспроводная зарядка для смартфона

- Иммобилайзер

- Датчик давления в шинах

- Система стабилизации (ESP)

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности боковые

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система (ASR)

- Подушки безопасности оконные (шторки)

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Система помощи при торможении (BAS, EBD)

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