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Kia Cerato
2021
2 300 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Cerato 2021

2 300 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация GT Line
  • Год 2021
  • Пробег 91106 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 128
  • VIN 004085
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Преимущества
- 1 владелец по ЭПТС
- Комплектация GTline
- Камера задняя
- Круиз-контроль
- Усилитель руля
- Парктроник задний
- Бортовой компьютер
- Парктроник передний
- Электропривод зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Запуск двигателя с кнопки
- Система доступа без ключа
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка руля по вылету
- Регулировка руля по высоте
- Система выбора режима движения
- Электростеклоподъемники задние
- Электростеклоподъемники передние
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Противотуманные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Подогрев задних сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев передних сидений
- Спортивные передние сиденья
- CarPlay
- Bluetooth
- Яндекс Авто
- Розетка 12V
- Android Auto
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Иммобилайзер
- Датчик давления в шинах
- Система стабилизации (ESP)
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности боковые
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Подушки безопасности оконные (шторки)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)

004085

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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