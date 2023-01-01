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Kia Cerato
2021
2 349 000 ₽
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Kia Cerato 2021

2 349 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 44090 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • Воблер 148
  • VIN 012281
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Преимущества:

- ЭПТС , два владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Климат контроль
- Камера заднего вида
- Круиз-контроль
- Обогрев руля
- Обогрев передних сидений
- Мультируль
- Обогрев задних сидений

012281

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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