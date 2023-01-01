Kia Cerato

Преимущества:

- Автомобиль находится в заводском ЛКП

- Передняя часть авто и зоны рисков покрыты броне пленкой (Фары, капот, центральные стойки, полоса над лобовым стеклом, под всеми ручками дверей и на бампере под крышкой багажника)

- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto

- Камера заднего вида

- Обогрев руля

- Датчик дождя

- Датчик света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Задние датчики парковки

Дополнительно установлено:

- Сигнализация с обратной связью и автозапуском

- Система курсовой устойчивости

- Датчики давления в шинах

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