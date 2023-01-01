Kia Cerato
Преимущества:
- Автомобиль находится в заводском ЛКП
- Передняя часть авто и зоны рисков покрыты броне пленкой (Фары, капот, центральные стойки, полоса над лобовым стеклом, под всеми ручками дверей и на бампере под крышкой багажника)
- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Обогрев руля
- Датчик дождя
- Датчик света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
Дополнительно установлено:
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Система курсовой устойчивости
- Датчики давления в шинах
006791