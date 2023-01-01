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Kia Cerato
2020
2 249 000 ₽
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Kia Cerato 2020

2 249 000 ₽
Возможна доставка
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Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato
Kia Cerato

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Cerato
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Premium+
  • Год 2020
  • Пробег 52533 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 282
  • VIN 006791
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Cerato

Преимущества:

- Автомобиль находится в заводском ЛКП
- Передняя часть авто и зоны рисков покрыты броне пленкой (Фары, капот, центральные стойки, полоса над лобовым стеклом, под всеми ручками дверей и на бампере под крышкой багажника)
- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Обогрев руля
- Датчик дождя
- Датчик света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
Дополнительно установлено:
- Сигнализация с обратной связью и автозапуском
- Система курсовой устойчивости
- Датчики давления в шинах

006791

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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