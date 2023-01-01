Kia Forte

Добрый день! Представляем вашему вниманию автомобиль Kia Forte 2017 года выпуска. Данный автомобиль имеет электронный ПТС.

Автомобиль также оснащен дополнительными опциями, такими как кондиционер для комфортной поездки в жаркую погоду, система обогрева передних сидений для приятной поездки в холодное время года.

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