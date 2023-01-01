Kia Forte

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда обратите внимание на модель Kia Forte!

Этот автомобиль в отличном состоянии и имеет всего одного владельца. Год выпуска 2018 гарантирует актуальность и современность технических решений.

Салон автомобиля выполнен в темных тонах, а качественная тканевая обивка придает ему элегантность и стиль.

Комфорт и безопасность в Kia Forte на высшем уровне. Климат-контроль с двумя зонами позволит вам и вашим пассажирам наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. А системы ABS, ESP и ASR обеспечат вам безопасность на дорогах.

Благодаря камере заднего вида и навигационной системе, вы всегда будете уверены в своем маневрировании и ориентировании на дороге.

Комфортная регулировка руля и сиденья водителя, электростеклоподъемники, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль и усилитель рулевого управления - все это делает Kia Forte идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и современные технологии.

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