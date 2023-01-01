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Kia Forte
2018
1 970 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Forte 2018

1 970 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte
Kia Forte

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Forte
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 CVT (147 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 50893 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 042388
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.
  • Воблер 266

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Forte

Хотите приобрести автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн, надежность и комфорт? Тогда обратите внимание на модель Kia Forte!

Этот автомобиль в отличном состоянии и имеет всего одного владельца. Год выпуска 2018 гарантирует актуальность и современность технических решений.

Салон автомобиля выполнен в темных тонах, а качественная тканевая обивка придает ему элегантность и стиль.

Комфорт и безопасность в Kia Forte на высшем уровне. Климат-контроль с двумя зонами позволит вам и вашим пассажирам наслаждаться комфортной температурой в салоне в любое время года. А системы ABS, ESP и ASR обеспечат вам безопасность на дорогах.

Благодаря камере заднего вида и навигационной системе, вы всегда будете уверены в своем маневрировании и ориентировании на дороге.

Комфортная регулировка руля и сиденья водителя, электростеклоподъемники, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль и усилитель рулевого управления - все это делает Kia Forte идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и современные технологии.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого прекрасного автомобиля Kia Forte! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда всегда готова ответить на все ваши вопросы.

id042388

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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