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Kia K3
2018
2 470 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia K3 2018

2 470 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K3
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 AMT (204 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 71870 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 031266
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1591 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 204 л.с.
  • Воблер 40

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Kia K3

С гордостью представляем вам уникальное предложение - автомобиль Kia K3 2018. Этот потрясающий автомобиль был привезен непосредственно из Кореи и имел только одного хозяина на территории России.

Kia K3 2018 - это модель, которая завоевала сердца многих водителей своей исключительной комфортабельностью и высокой производительностью. Автомобиль полностью соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, что подтверждается его успешной эксплуатацией в наших дорожных условиях.

Мы гарантируем оригинальность и легальность Kia K3 2018, поэтому предоставляем все необходимые документы, включая ПТС. Вы можете быть спокойными, что приобретаете автомобиль с прозрачной историей, который сохранил свою первозданную красоту и функциональность.

Как официальный дилер Kia, мы следим за каждой деталью обслуживания и технического состояния автомобиля. Kia K3 2018 был регулярно обслуживаем нашими квалифицированными специалистами, которые заботятся о каждой мелочи, чтобы ваша поездка всегда была безопасной и комфортной.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру телефона, называйте кодовое слово "ФРЕШ" и вы получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы, предоставит подробную информацию о характеристиках и особенностях Kia K3 2018, а также организует тест-драйв, чтобы вы могли убедиться в его превосходных возможностях.

Не упустите шанс стать счастливым обладателем Kia K3 2018. Доверьтесь нам, как официальному дилеру Kia, и мы сделаем все возможное, чтобы ваша покупка прошла легко и комфортно.

id031266

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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