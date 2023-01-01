Kia K3

С гордостью представляем вам уникальное предложение - автомобиль Kia K3 2018. Этот потрясающий автомобиль был привезен непосредственно из Кореи и имел только одного хозяина на территории России.

Kia K3 2018 - это модель, которая завоевала сердца многих водителей своей исключительной комфортабельностью и высокой производительностью. Автомобиль полностью соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, что подтверждается его успешной эксплуатацией в наших дорожных условиях.

Мы гарантируем оригинальность и легальность Kia K3 2018, поэтому предоставляем все необходимые документы, включая ПТС. Вы можете быть спокойными, что приобретаете автомобиль с прозрачной историей, который сохранил свою первозданную красоту и функциональность.

Как официальный дилер Kia, мы следим за каждой деталью обслуживания и технического состояния автомобиля. Kia K3 2018 был регулярно обслуживаем нашими квалифицированными специалистами, которые заботятся о каждой мелочи, чтобы ваша поездка всегда была безопасной и комфортной.

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