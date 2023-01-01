Kia K3

Авто привезен из Китая!

Продажа с полным возвратом НДС!

Авто в заводском окрасе.

Преимущества:

- Подушка безопасности водителя

- Подушка безопасности пассажира

- Подушки безопасности боковые

- Антипробуксовочная система (ASR)

- Система помощи при торможении (BAS, EBD)

- Система помощи при старте в гору (HSA)

- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX

- Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX

- Датчик давления в шинах

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система стабилизации (ESP)

- Дневные ходовые огни

- Автоматический корректор фар

- Светодиодные фары

- Электрообогрев боковых зеркал

- Климат-контроль 2-зонный

- Круиз-контроль

- Парктроник задний

- Камера задняя

- Регулировка руля по высоте

- Регулировка руля по вылету

- Система выбора режима движения

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Бортовой компьютер

- Система доступа без ключа

- Запуск двигателя с кнопки

- Электропривод крышки багажника

- Электроскладывание зеркал

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники передние

- Электростеклоподъемники задние

087527