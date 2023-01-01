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Kia K3
2022
2 590 000 ₽
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Kia K3 2022

2 590 000 ₽
Возможна доставка
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K3
  • Поколение II (China Market)
  • Модификация 1.5 CVT (116 л.с.)
  • Комплектация Youth Edition
  • Год 2022
  • Пробег 21 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 296
  • VIN 087527
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1497 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 116 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K3

Авто привезен из Китая!
Продажа с полным возвратом НДС!
Авто в заводском окрасе.

Преимущества:

- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Дневные ходовые огни
- Автоматический корректор фар
- Светодиодные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Камера задняя
- Регулировка руля по высоте
- Регулировка руля по вылету
- Система выбора режима движения
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Бортовой компьютер
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние

087527

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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