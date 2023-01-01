Kia K3
Авто привезен из Китая!
Продажа с полным возвратом НДС!
Авто в заводском окрасе.
Преимущества:
- Подушка безопасности водителя
- Подушка безопасности пассажира
- Подушки безопасности боковые
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX
- Крепление детского кресла (передний ряд) ISOFIX
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Дневные ходовые огни
- Автоматический корректор фар
- Светодиодные фары
- Электрообогрев боковых зеркал
- Климат-контроль 2-зонный
- Круиз-контроль
- Парктроник задний
- Камера задняя
- Регулировка руля по высоте
- Регулировка руля по вылету
- Система выбора режима движения
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Бортовой компьютер
- Система доступа без ключа
- Запуск двигателя с кнопки
- Электропривод крышки багажника
- Электроскладывание зеркал
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники передние
- Электростеклоподъемники задние
087663