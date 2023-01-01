Kia K3
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Линзовые фары
- Линзовые противотуманные
фары
- Дневные светодиодные ходовые
огни
- Климат-контроль 2-х зонный
- Кожаный салон на комфортных
сиденьях
- Вентиляция передних сидений
- Полный электропакет
- Подогрев руля
- Подогревы передних сидений
- Автозатемнение салонного
зеркала
- Задние парковочные
датчики
- Камера заднего вида
- Электроскладывание обогрев
привод зеркал
- Бесключевой доступ в салон
- Кнопка запуска двигателя
- Круиз - контроль
- Система удержания в полосе
движения
- Легкосплавные диски R15
- Мультимедиа
829642