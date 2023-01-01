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Kia K3
2018
2 089 000 ₽
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Kia K3 2018

2 089 000 ₽
Возможна доставка
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Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3
Kia K3

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K3
  • Поколение II
  • Модификация 1.6 CVT (123 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2018
  • Пробег 82223 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 203
  • VIN 829642
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 123 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K3

Преимущества:
- Электронный ПТС
- 1 Владелец
- Линзовые фары
- Линзовые противотуманные
фары
- Дневные светодиодные ходовые
огни
- Климат-контроль 2-х зонный
- Кожаный салон на комфортных
сиденьях
- Вентиляция передних сидений
- Полный электропакет
- Подогрев руля
- Подогревы передних сидений
- Автозатемнение салонного
зеркала
- Задние парковочные
датчики
- Камера заднего вида
- Электроскладывание обогрев
привод зеркал
- Бесключевой доступ в салон
- Кнопка запуска двигателя
- Круиз - контроль
- Система удержания в полосе
движения
- Легкосплавные диски R15
- Мультимедиа

829642

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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