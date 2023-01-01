Kia K5

Уважаемые клиенты, наша компания предлагает к вашему вниманию автомобиль Kia K5, 2020 года выпуска. Данный автомобиль является отличным выбором для тех, кто ищет стильное, надежное и комфортное средство передвижения.

Автомобиль оснащен кондиционером и обогревом сидений, что позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно в любых условиях. Также имеются датчики парковки, которые значительно упрощают процесс парковки автомобиля.

Дополнительные функции удержания в полосе, круиз-контроль и датчик света обеспечивают безопасность и комфорт при движении на дороге.

Мы приглашаем вас пройти тест-драйв этого автомобиля и убедиться в его высоких качествах лично. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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