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Kia K5
2020
2 400 000 ₽
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Kia K5 2020

2 400 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 60275 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 008975
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 94

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Уважаемые клиенты, наша компания предлагает к вашему вниманию автомобиль Kia K5, 2020 года выпуска. Данный автомобиль является отличным выбором для тех, кто ищет стильное, надежное и комфортное средство передвижения.

Автомобиль оснащен кондиционером и обогревом сидений, что позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно в любых условиях. Также имеются датчики парковки, которые значительно упрощают процесс парковки автомобиля.

Дополнительные функции удержания в полосе, круиз-контроль и датчик света обеспечивают безопасность и комфорт при движении на дороге.

Мы приглашаем вас пройти тест-драйв этого автомобиля и убедиться в его высоких качествах лично. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id008975

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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