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Kia K5
2019
2 170 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia K5 2019

2 170 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение II
  • Модификация 2.0 AT (168 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 53341 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 347169
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 168 л.с.
  • Воблер 99

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Хотите приобрести надежный и стильный автомобиль? Тогда Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) – отличный выбор для вас! Этот седан в белом цвете произведен в 2019 году, и его состояние на высшем уровне.

Но это еще не все! Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) обладает всеми необходимыми особенностями для комфортного и безопасного вождения. Кондиционер с двумя зонами позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне, а тонированные стекла и светодиодные фары обеспечат приватность и яркое освещение в любых условиях.

А еще в Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) установлены легкосплавные диски на 18 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система и множество других полезных опций.

Салон автомобиля выполнен из качественной кожи темного цвета, а регулировка сидений водителя осуществляется с помощью электропривода. Также в Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) установлены электропривод зеркал, электростеклоподъемники, системы ABS, ESP, парктроник, подушки безопасности и магнитола с CD.

И наконец, не забудьте о камере заднего вида, которая будет вашим надежным помощником при парковке.

Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) – это не просто автомобиль, это ваш надежный попутчик в любых поездках. Не упустите свой шанс и станьте счастливым владельцем этой прекрасной машины!

id347169

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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