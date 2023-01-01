Kia K5

Хотите приобрести надежный и стильный автомобиль? Тогда Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) – отличный выбор для вас! Этот седан в белом цвете произведен в 2019 году, и его состояние на высшем уровне.

Но это еще не все! Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) обладает всеми необходимыми особенностями для комфортного и безопасного вождения. Кондиционер с двумя зонами позволит поддерживать оптимальную температуру в салоне, а тонированные стекла и светодиодные фары обеспечат приватность и яркое освещение в любых условиях.

А еще в Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) установлены легкосплавные диски на 18 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчики дождя и света, круиз-контроль, навигационная система и множество других полезных опций.

Салон автомобиля выполнен из качественной кожи темного цвета, а регулировка сидений водителя осуществляется с помощью электропривода. Также в Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) установлены электропривод зеркал, электростеклоподъемники, системы ABS, ESP, парктроник, подушки безопасности и магнитола с CD.

И наконец, не забудьте о камере заднего вида, которая будет вашим надежным помощником при парковке.

Kia K5 2.0 AT (168 л.с.) – это не просто автомобиль, это ваш надежный попутчик в любых поездках. Не упустите свой шанс и станьте счастливым владельцем этой прекрасной машины!

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