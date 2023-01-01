Kia K5

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего одного владельца, что гарантирует его отличное техническое состояние. Кроме того, у данного автомобиля есть электронный ПТС, что является еще одним преимуществом перед другими подобными автомобилями.

Мы также гордимся тем, что данный автомобиль проходил только дилерское обслуживание, а все сервисные документы находятся в наличии. Заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое имеет Kia K5, позволяет сохранять первоначальный внешний вид автомобиля на протяжении многих лет.

Комплектация GT Line + делает этот автомобиль более привлекательным для покупателей, которые ценят комфорт и безопасность на дороге. Среди них можно выделить мультифункциональное рулевое колесо, систему "старт-стоп", климат-контроль 2-зонный, парктроники передний и задний, проекционный дисплей, систему доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки и многое другое.

Автомобиль Kia K5 также оснащен навигационной системой, мультимедиа системой с ЖК-экраном CarPlay и премиальной аудиосистемой. Беспроводная зарядка для смартфона, Bluetooth и декоративная подсветка салона позволяют оставаться на связи в любых условиях.

Сиденье водителя с поясничной поддержкой, память сиденья водителя и вентиляция передних сидений обеспечивают максимальный комфорт во время езды на любые расстояния. Обогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений и панорамная крыша/лобовое стекло делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и удобство в эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором вашего нового автомобиля Kia K5.

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