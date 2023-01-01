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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia K5
2022
3 800 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia K5 2022

3 800 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 35 000 ₽
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Комплектация GT Line+
  • Год 2022
  • Пробег 30940 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 007722
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет всего одного владельца, что гарантирует его отличное техническое состояние. Кроме того, у данного автомобиля есть электронный ПТС, что является еще одним преимуществом перед другими подобными автомобилями.

Мы также гордимся тем, что данный автомобиль проходил только дилерское обслуживание, а все сервисные документы находятся в наличии. Заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое имеет Kia K5, позволяет сохранять первоначальный внешний вид автомобиля на протяжении многих лет.

Комплектация GT Line + делает этот автомобиль более привлекательным для покупателей, которые ценят комфорт и безопасность на дороге. Среди них можно выделить мультифункциональное рулевое колесо, систему "старт-стоп", климат-контроль 2-зонный, парктроники передний и задний, проекционный дисплей, систему доступа без ключа, запуск двигателя с кнопки и многое другое.

Автомобиль Kia K5 также оснащен навигационной системой, мультимедиа системой с ЖК-экраном CarPlay и премиальной аудиосистемой. Беспроводная зарядка для смартфона, Bluetooth и декоративная подсветка салона позволяют оставаться на связи в любых условиях.

Сиденье водителя с поясничной поддержкой, память сиденья водителя и вентиляция передних сидений обеспечивают максимальный комфорт во время езды на любые расстояния. Обогрев рулевого колеса, подогрев задних сидений и панорамная крыша/лобовое стекло делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит функциональность и удобство в эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором вашего нового автомобиля Kia K5.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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