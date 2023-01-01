Kia K5

Продается автомобиль Kia K5, 2020 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Автомобиль имеет двух предыдущих владельцев.

Комфорт и функциональность - вот то, что вы получите с этим автомобилем. Он оснащен климат-контролем с двумя зонами, чтобы обеспечить комфортную температуру в салоне. Тонированные стекла помогут сохранить прохладу в жаркую погоду, а светодиодные фары обеспечат яркое освещение на дороге.

Вы также найдете множество полезных функций, таких как иммобилайзер, обратная связь, дистанционный запуск двигателя и сигнализация, чтобы обеспечить безопасность вашего автомобиля. Бортовой компьютер будет предоставлять вам всю необходимую информацию о поездке, а датчик дождя и датчик света автоматически регулируют соответствующие системы.

Круиз-контроль и навигационная система сделают ваши поездки более комфортными и удобными. Вы также найдете обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, подогрев руля и обогрев сидений, чтобы улучшить ваше вождение в холодные дни.

Система доступа без ключа добавляет удобство, а кожаный салон и светлый цвет салона создадут стильную и комфортную атмосферу в салоне автомобиля. Регулировка сиденья водителя с помощью электропривода и регулировка руля в двух плоскостях позволяют настроить сиденья и руль для максимального комфорта.

Другие функции включают электропривод зеркал, электростеклоподъемники на всех окнах, антиблокировочную систему (ABS), антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости для безопасности и контроля на дороге. Парктроник поможет вам уверенно парковаться, а фронтальные и боковые подушки безопасности обеспечат защиту в случае аварии.

Автомобиль также оснащен магнитолой с CD-проигрывателем и камерой заднего вида для вашего удобства.

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