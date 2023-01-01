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Kia K5
2022
4 929 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia K5 2022

4 929 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (240 л.с.)
  • Комплектация GT Line
  • Год 2022
  • Пробег 82 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 030942
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1975 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 240 л.с.
  • Воблер 55

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Хотите стать обладателем нового автомобиля Kia K5 в комплектации GT Line? Тогда это предложение именно для вас!

Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом всего 82 км с заводским лакокрасочным покрытием кузова ждет своего владельца. Белый седан с передним приводом и мощным двигателем 2.0 AT (240 л.с.) поразит вас своей производительностью и комфортом.

Но это еще не все! Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, электропривод передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Приобретая этот автомобиль, вы получаете полный пакет документов. Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и не имеет учета по РФ.

Не упустите возможность получить бесплатный отчет по данному автомобилю! Просто позвоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ. Наши специалисты с радостью предоставят вам все необходимые детали о данном автомобиле.

Не откладывайте свою мечту о новом автомобиле! Звоните нам прямо сейчас и станьте счастливым обладателем Kia K5 GT Line уже сегодня!

id030942

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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