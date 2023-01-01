Kia K5

Хотите стать обладателем нового автомобиля Kia K5 в комплектации GT Line? Тогда это предложение именно для вас!

Автомобиль 2022 года выпуска с пробегом всего 82 км с заводским лакокрасочным покрытием кузова ждет своего владельца. Белый седан с передним приводом и мощным двигателем 2.0 AT (240 л.с.) поразит вас своей производительностью и комфортом.

Но это еще не все! Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, электропривод передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, полный электропакет, сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной.

Приобретая этот автомобиль, вы получаете полный пакет документов. Автомобиль был ввезен в РФ в 2023 году и не имеет учета по РФ.

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Не откладывайте свою мечту о новом автомобиле! Звоните нам прямо сейчас и станьте счастливым обладателем Kia K5 GT Line уже сегодня!

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