Kia K5

Автомобиль Kia K5, 2022 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он имеет только одного владельца и находится на учете.

Автомобиль представлен в заводском окрасе и обладает рядом дополнительных функций, которые обеспечат Вам комфорт и удобство. Проекционный дисплей позволяет отображать информацию непосредственно на лобовом стекле, что делает ее более удобной для водителя. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. Электропривод передних сидений, включая водительское с памятью, позволяет настроить положение сидений по своему удобству. Вентиляция передних сидений и обогрев передних сидений обеспечат комфорт в любую погоду. Камера заднего вида и камера 360 обеспечат безопасность при парковке и маневрировании.

Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а круиз-контроль поможет поддерживать постоянную скорость на дороге. Система Car play позволяет подключать смартфон и использовать его функции через мультимедийную систему автомобиля. Навигация поможет Вам легко и удобно добираться до нужного места.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Kia K5!

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