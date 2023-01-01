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Kia K5
2022
3 999 000 ₽
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Kia K5 2022

3 999 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2022
  • Пробег 2263 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 219394
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 207

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Автомобиль Kia K5, 2022 года выпуска, доступен для Вас прямо сейчас! Этот автомобиль был привезен из-за рубежа в 2023 году и имеет электронный ПТС. Он имеет только одного владельца и находится на учете.

Автомобиль представлен в заводском окрасе и обладает рядом дополнительных функций, которые обеспечат Вам комфорт и удобство. Проекционный дисплей позволяет отображать информацию непосредственно на лобовом стекле, что делает ее более удобной для водителя. Панорамная крыша создает ощущение простора и свободы в салоне. Электропривод передних сидений, включая водительское с памятью, позволяет настроить положение сидений по своему удобству. Вентиляция передних сидений и обогрев передних сидений обеспечат комфорт в любую погоду. Камера заднего вида и камера 360 обеспечат безопасность при парковке и маневрировании.

Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а круиз-контроль поможет поддерживать постоянную скорость на дороге. Система Car play позволяет подключать смартфон и использовать его функции через мультимедийную систему автомобиля. Навигация поможет Вам легко и удобно добираться до нужного места.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные продавцы с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля Kia K5!

id219394

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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