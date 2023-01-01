Kia K5
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года
- Дилерское сервисное обслуживание
- 2-зонный климат-контроль
- Подогрев руля
- Подогрев передних сидений
- Регулировка и обогрев боковых зеркал
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Кожаный руль
- Drive Mode - система выбора режима движения
- Bluetooth, USB, AUX
- Курсовая устойчивость
- Передние и задние датчики парковки
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Колеса легкосплавные R18
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