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Kia K5
2021
2 450 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia K5 2021

2 450 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Comfort
  • Год 2021
  • Пробег 81242 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 002356
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 313

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года
- Дилерское сервисное обслуживание
- 2-зонный климат-контроль
- Подогрев руля
- Подогрев передних сидений
- Регулировка и обогрев боковых зеркал
- Электропривод складывания боковых зеркал
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Кожаный руль
- Drive Mode - система выбора режима движения
- Bluetooth, USB, AUX
- Курсовая устойчивость
- Передние и задние датчики парковки
- Мультимедийная система с камерой заднего вида
- Колеса легкосплавные R18

id002356

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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