Kia K5

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в мае 2021 года

- Дилерское сервисное обслуживание

- 2-зонный климат-контроль

- Подогрев руля

- Подогрев передних сидений

- Регулировка и обогрев боковых зеркал

- Электропривод складывания боковых зеркал

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Кожаный руль

- Drive Mode - система выбора режима движения

- Bluetooth, USB, AUX

- Курсовая устойчивость

- Передние и задние датчики парковки

- Мультимедийная система с камерой заднего вида

- Колеса легкосплавные R18

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