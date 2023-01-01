Kia K5
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Система доступа без ключа
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья водителя (с памятью)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Парктроник
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Камера передняя
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