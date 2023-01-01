Kia K5
Преимущества:
- 1 владелец
- На гарантии завода-изготовителя
- Панорамная крыша
- Черный потолок
- Вентиляция передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ
- Система Start/ Stop
- Led оптика
- Камеры 360
- Премиальная аудиосистема BOSE
- Беспроводная зарядка
- Навигация
- Электропривод передних сидений
- Память водительского сиденья
- Электронный стояночный тормоз
- Система AutoHold
- Передние и задние датчики парковки
- Обогрев всех сидений
- Обогрев руля
- Кожаное мультифункциональное рулевое колесо
- Круиз-контроль
- Датчики дождя и света
id006478