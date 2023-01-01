Kia K5

Автомобиль приобретался и обслуживался у официального дилера.

1 владелец по ЭПТС.

Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Легкосплавные диски, 18

- Иммобилайзер

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя - (электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Парктроник

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- TV

- Камера заднего вида

id009128