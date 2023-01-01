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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia K5
2023
4 420 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Kia K5 2023

4 420 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 62 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 218446
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 103

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Автомобиль ввезен из Республики Казахстан.
Один собственник в РФ без регистрации.
Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник передний и задний
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Премиальная аудиосистема BOSE

id218446

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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