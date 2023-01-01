Kia K5
Автомобиль ввезен из Республики Казахстан.
Один собственник в РФ без регистрации.
Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.
Преимущества:
- Климат-контроль 2-зонный
- Светодиодные фары
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль (адаптивный)
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Обогрев всех сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник передний и задний
- Система контроля слепых зон
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Премиальная аудиосистема BOSE
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