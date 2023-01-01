Kia K5

Автомобиль ввезен из Республики Казахстан.

Один собственник в РФ без регистрации.

Автомобиль в заводском лакокрасочном покрытии.

Преимущества:

- Климат-контроль 2-зонный

- Светодиодные фары

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль (адаптивный)

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Обогрев всех сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Парктроник передний и задний

- Система контроля слепых зон

- Камера 360°

- Панорамная крыша

- Вентиляция передних сидений

- Премиальная аудиосистема BOSE

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