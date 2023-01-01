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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia K5
2021
3 100 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Kia K5 2021

3 100 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 85052 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 120
  • VIN 005461
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Преимущества:
- Один владелец
- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Сигнализация с автозапуском и GSM
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Салон (кожа)
- Электропривод водительского сидения
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система контроля давления в шинах

005461

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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