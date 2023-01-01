Kia K5
Преимущества:
- Один владелец
- Электронный ПТС
- Кузов полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Климат 2-зонный
- Тонированные стекла
- Светодиодные фары
- Сигнализация с автозапуском и GSM
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Салон (кожа)
- Электропривод водительского сидения
- Ключ ДУ (дистанционный ключ)
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Система электронного контроля устойчивости (ESP)
- Система контроля давления в шинах
005461