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Kia K5
2020
3 349 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Kia K5 2020

3 349 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Комплектация GT Line+
  • Год 2020
  • Пробег 63810 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 149
  • VIN 002173
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Комплектация GT line +
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя

002173

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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