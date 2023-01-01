Kia K5
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Комплектация GT line +
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 18
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Салон (кожа)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- Камера передняя
002173