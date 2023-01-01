Kia K5
АВТОМОБИЛЬ НА УДАЛЕННОМ СКЛАДЕ. Осмотр автомобиля предоставляется по запросу.
Преимущества:
- Климат 2-зонный
- Светодиодные фары
- Тонированные стекла
- Легкосплавные диски, 16
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев зеркал
- Навигационная система
- Датчик дождя
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электроскладывание зеркал
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
002596