Kia K5

Преимущества:

- ПТС Электронный

- 2 собственника

- Полностью в заводском лакокрасочном покрытии

- Комплектация Prestige

- Светодиодные (LED) противотуманные фары

- Светодиодные (LED) задние фонари

- Электрообогрев лобового стекла

- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

- Подогрев передних сидений

- Подогрев задних сидений

- Подогрев рулевого колеса

- Датчик дождя

- Двухзонный автоматический климат-контроль

- Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора

-Передние и задние датчики парковки

- Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

-Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''

- Мультифункциональное рулевое колесо;

- Круиз-контроль

- Датчик света

- Мультимедиа

- Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple -Carplay

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Датчик давления в шинах

- Круиз-контроль

- Камера 360°

- Система помощи при старте в гору

- Датчик света

- Датчик дождя

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