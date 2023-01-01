Kia K5
Преимущества:
- ПТС Электронный
- 2 собственника
- Полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Комплектация Prestige
- Светодиодные (LED) противотуманные фары
- Светодиодные (LED) задние фонари
- Электрообогрев лобового стекла
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Датчик дождя
- Двухзонный автоматический климат-контроль
- Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора
-Передние и задние датчики парковки
- Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
-Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''
- Мультифункциональное рулевое колесо;
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Мультимедиа
- Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple -Carplay
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Камера 360°
- Система помощи при старте в гору
- Датчик света
- Датчик дождя
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