Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Kia K5
2021
3 799 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Kia K5 2021

3 799 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон +7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.5 AT (194 л.с.)
  • Комплектация Prestige
  • Год 2021
  • Пробег 8182 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 264
  • VIN 007892
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Kia K5

Преимущества:

- ПТС Электронный
- 2 собственника
- Полностью в заводском лакокрасочном покрытии
- Комплектация Prestige
- Светодиодные (LED) противотуманные фары
- Светодиодные (LED) задние фонари
- Электрообогрев лобового стекла
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Датчик дождя
- Двухзонный автоматический климат-контроль
- Сидение водителя с электроприводом регулировок и поясничного подпора
-Передние и задние датчики парковки
- Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
-Приборная панель Supervision c цветным TFT дисплеем 4.2''
- Мультифункциональное рулевое колесо;
- Круиз-контроль
- Датчик света
- Мультимедиа
- Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем, с поддержкой Android Auto и Apple -Carplay
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Датчик давления в шинах
- Круиз-контроль
- Камера 360°
- Система помощи при старте в гору
- Датчик света
- Датчик дождя

007892

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа