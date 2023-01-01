Kia K5
Преимущества:
- Вентиляция передних сидений
- Черный потолок
- Электропривод передних сидений
- Салон кожа
- Ассистент удержания в полосе
- Двух зонный климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо (бортовой, hands free, круиз )
- Drive mode и лепестки под рулем
- Обогревы руля, передних и задних сидений
- Система доступа без ключа передних дверей , запуск двигателя с кнопки
- Заводская мультимедиа 7 дюймов с заводской навигация, камера заднего вида с динамической разметкой
- Заводские литые R19 диски с датчиками давления шин
- Светодиодные фары и диодные ходовые огни
- Электромеханический ручник с функцией Auto Hold
- Датчик света
- Заводское атермальное остекление
006824