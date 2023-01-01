Kia K5

Преимущества:

- Вентиляция передних сидений

- Черный потолок

- Электропривод передних сидений

- Салон кожа

- Ассистент удержания в полосе

- Двух зонный климат-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо (бортовой, hands free, круиз )

- Drive mode и лепестки под рулем

- Обогревы руля, передних и задних сидений

- Система доступа без ключа передних дверей , запуск двигателя с кнопки

- Заводская мультимедиа 7 дюймов с заводской навигация, камера заднего вида с динамической разметкой

- Заводские литые R19 диски с датчиками давления шин

- Светодиодные фары и диодные ходовые огни

- Электромеханический ручник с функцией Auto Hold

- Датчик света

- Заводское атермальное остекление

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