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Kia K5
2019
2 945 000 ₽
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Kia K5 2019

2 945 000 ₽
Возможна доставка
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 AT (180 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 70795 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • Воблер 151
  • VIN 006824
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 180 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Преимущества:

- Вентиляция передних сидений
- Черный потолок
- Электропривод передних сидений
- Салон кожа
- Ассистент удержания в полосе
- Двух зонный климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо (бортовой, hands free, круиз )
- Drive mode и лепестки под рулем
- Обогревы руля, передних и задних сидений
- Система доступа без ключа передних дверей , запуск двигателя с кнопки
- Заводская мультимедиа 7 дюймов с заводской навигация, камера заднего вида с динамической разметкой
- Заводские литые R19 диски с датчиками давления шин
- Светодиодные фары и диодные ходовые огни
- Электромеханический ручник с функцией Auto Hold
- Датчик света
- Заводское атермальное остекление

006824

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
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