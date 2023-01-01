Kia K5

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий.

Преимущества:

- Бесключевой доступ

- Кнопка start/ stop

- Мультимедийная система с камерой кругового обзора

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях

- Круиз-контроль

- Датчик дождя/света

- Бортовой компьютер

- Подогрев передних и задний сидений

- USB разъём для задних пассажиров

- Электро-привод зеркал

- Электра привод боковых дверей

- Электро-складывание зеркал

- Датчики парковки спереди и сзади

- 2-х зонный климат -контроль

- Кожаный салон бежевого цвета

- Электро-привод дверей пассажиров

- Антиблокировочная система (ABS)

- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )

- Режим ECO

025218