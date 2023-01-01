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Kia K5
2020
2 499 000 ₽
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Kia K5 2020

2 499 000 ₽
Возможна доставка
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Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5
Kia K5

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель K5
  • Поколение III
  • Модификация 2.0 AT (160 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 142396 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • Воблер 192
  • VIN 025218
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia K5

Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий.

Преимущества:

- Бесключевой доступ
- Кнопка start/ stop
- Мультимедийная система с камерой кругового обзора
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях
- Круиз-контроль
- Датчик дождя/света
- Бортовой компьютер
- Подогрев передних и задний сидений
- USB разъём для задних пассажиров
- Электро-привод зеркал
- Электра привод боковых дверей
- Электро-складывание зеркал
- Датчики парковки спереди и сзади
- 2-х зонный климат -контроль
- Кожаный салон бежевого цвета
- Электро-привод дверей пассажиров
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )
- Режим ECO

025218

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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