Kia K5
Автомобиль ввезен из Кореи в 2023 г. ЭПТС действующий.
Преимущества:
- Бесключевой доступ
- Кнопка start/ stop
- Мультимедийная система с камерой кругового обзора
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Регулировка рулевого колеса в 2-х положениях
- Круиз-контроль
- Датчик дождя/света
- Бортовой компьютер
- Подогрев передних и задний сидений
- USB разъём для задних пассажиров
- Электро-привод зеркал
- Электра привод боковых дверей
- Электро-складывание зеркал
- Датчики парковки спереди и сзади
- 2-х зонный климат -контроль
- Кожаный салон бежевого цвета
- Электро-привод дверей пассажиров
- Антиблокировочная система (ABS)
- Подушки безопасности ( фронтальные + боковые )
- Режим ECO
025218