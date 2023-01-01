Kia K7

Дорогие автолюбители!

Мы рады представить вам уникальное предложение - автомобиль Kia K7, 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль был ввезен из Кореи и имеет только одного владельца в РФ. Он обладает заводским лакокрасочным покрытием кузова, что гарантирует его безупречный внешний вид. Кроме того, автомобиль оснащен электронным ПТС, что подтверждает его легальность и надежность.

Приобретая этот автомобиль, вы получаете не только стильный и надежный транспорт, но и ряд дополнительных преимуществ. В салоне вас ждет комфорт и уют благодаря климат-контролю с двумя зонами, который позволяет настроить оптимальную температуру для каждого пассажира. Светодиодные фары обеспечивают яркое и четкое освещение дороги, а легкосплавные диски размером 17 дюймов придают автомобилю элегантный вид.

Важными особенностями этого автомобиля являются датчик дождя и датчик света, которые автоматически регулируют работу соответствующих систем. Круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на дороге, а навигационная система поможет вам легко и быстро достичь любой точки назначения.

Для вашего комфорта и безопасности автомобиль оснащен обогревом зеркал, усилителем рулевого управления и подогревом руля. Сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечат вам максимальный комфорт в любую погоду. А электроскладывание зеркал и система доступа без ключа сделают использование автомобиля еще более удобным и практичным.

Важно отметить, что этот автомобиль обладает передовыми системами безопасности, такими как антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости и система контроля слепых зон. Камера заднего вида обеспечит вам полный обзор при парковке и маневрировании.

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Мы гарантируем, что приобретение автомобиля Kia K7, 2019 года, станет для вас правильным и выгодным решением. Не упустите возможность испытать комфорт и надежность этого автомобиля уже сегодня!

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