Kia Mohave

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Компания предлагает Вам приобрести автомобиль Kia Mohave, который был ввезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС. Он находится в родном окрасе и готов к новым путешествиям.

Автомобиль оснащен комплектацией Black Edition, включающей такие опции, как люк с электроприводом, рулевое колесо из алькантары, премиальную аудиосистему Lexicon, адаптивный круиз-контроль, комфортный доступ без ключа, проекцию показаний приборов на лобовое стекло, вентилируемые передние сиденья, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, поддержку Apple CarPlay и AndroidAuto, навигационную систему, цифровую приборную панель, а также электропривод двери багажника.

Этот автомобиль является надежным и комфортабельным спутником на дороге. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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