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Kia Mohave
2022
6 440 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Mohave 2022

6 440 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (257 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 15627 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 240901
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 257 л.с.
  • Воблер 281

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Компания Fresh Auto рада предложить Вам прекрасный автомобиль Kia Mohave, надежный внедорожник, ввезённый из Кореи. Имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

В комплектацию автомобиля входят:

- Система навигации, которая поможет Вам быстро и удобно добраться до любой точки назначения
- Камеры кругового обзора и датчики парковки обеспечат безопасность при парковке и маневрировании
- Третий ряд сидений обеспечит удобство для всей семьи или группы друзей
- Премиальная аудиосистема Lexicon позволит насладиться качественным звуком
- Вентиляция сидений и климат-контроль позволят создать комфортные условия для Вас и пассажиров
- Датчики дождя и света, которые автоматически включают фары и стеклоочистители в соответствии с погодными условиями
- Круиз-контроль, который обеспечивает комфортную езду на дальние расстояния
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника и руля сделают использование автомобиля максимально удобным и простым.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вам понравится наша Kia Mohave!

id240901

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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