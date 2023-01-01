Kia Mohave

Компания Fresh Auto рада предложить Вам прекрасный автомобиль Kia Mohave, надежный внедорожник, ввезённый из Кореи. Имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

В комплектацию автомобиля входят:

- Система навигации, которая поможет Вам быстро и удобно добраться до любой точки назначения

- Камеры кругового обзора и датчики парковки обеспечат безопасность при парковке и маневрировании

- Третий ряд сидений обеспечит удобство для всей семьи или группы друзей

- Премиальная аудиосистема Lexicon позволит насладиться качественным звуком

- Вентиляция сидений и климат-контроль позволят создать комфортные условия для Вас и пассажиров

- Датчики дождя и света, которые автоматически включают фары и стеклоочистители в соответствии с погодными условиями

- Круиз-контроль, который обеспечивает комфортную езду на дальние расстояния

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод багажника и руля сделают использование автомобиля максимально удобным и простым.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что Вам понравится наша Kia Mohave!

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