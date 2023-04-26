Kia Mohave

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль ввезен из Кореи 26.04.2023. Электронный ПТС. 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие.

Дополнительно:

- Светодиодные противотуманные фары

- Cветодиодные задние фонари

- Датчик света, дождя

- Электропривод боковых зеркал

- Электропривод багажника

- Рейлинги

- Кожаная оплетка рулевого колеса

- Регулируемая рулевая колонка

- Цветной многофункциональный дисплей

- Кнопка запуска двигателя

- Отделка салона "под дерево"

- Отделка подлокотника и передней панели искусственной кожей

- Поясничная опора в передних сиденьях

- Электроподогрев передних сидений

- Вентиляция передних сидений

- Электроподогрев задних сидений

- Бесключевой доступ

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Переключатель режимов движения по местности

- Ассистент сохранения полосы движения

- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

- Система управления дальним светом

- Система мониторинга «слепых зон»

- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения

- Система навигации

- Боковые ступеньки

- Камера 360

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