Kia Mohave
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%
Автомобиль ввезен из Кореи 26.04.2023. Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие.
Дополнительно:
- Светодиодные противотуманные фары
- Cветодиодные задние фонари
- Датчик света, дождя
- Электропривод боковых зеркал
- Электропривод багажника
- Рейлинги
- Кожаная оплетка рулевого колеса
- Регулируемая рулевая колонка
- Цветной многофункциональный дисплей
- Кнопка запуска двигателя
- Отделка салона "под дерево"
- Отделка подлокотника и передней панели искусственной кожей
- Поясничная опора в передних сиденьях
- Электроподогрев передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Электроподогрев задних сидений
- Бесключевой доступ
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Переключатель режимов движения по местности
- Ассистент сохранения полосы движения
- Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)
- Система управления дальним светом
- Система мониторинга «слепых зон»
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система навигации
- Боковые ступеньки
- Камера 360
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