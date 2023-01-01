Kia Mohave

Дорогие друзья! Сегодня мы рады представить вам - Kia Mohave. Этот превосходный автомобиль был ввезен из Кореи в 2023 году.

Наша компания предоставляет вам уникальную возможность приобрести этот автомобиль с электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием, которые подчеркивают его индивидуальность и высокое качество. Кроме того, Kia Mohave доступна в максимальной комплектации, что делает каждую поездку поистине незабываемой.

Автомобиль обладает раздельным климат-контролем, камерами кругового обзора и мультимедийной системой с функцией подключения к смартфону. Вы также сможете наслаждаться обогревом первого и второго рядов сидений, круиз-контролем, электроприводом багажной двери, а также мультифункциональным рулевым колесом с обогревом и люком.

Это еще не все преимущества этого автомобиля! Kia Mohave также обладает электроприводом и вентиляцией передних сидений, что позволит вам оставаться комфортным в любых условиях.

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