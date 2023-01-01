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Kia Mohave
2020
4 600 000 ₽
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Kia Mohave 2020

4 600 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2020
  • Пробег 48245 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 212157
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.
  • Воблер 307

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады представить Вам автомобиль Kia Mohave 2020 года выпуска, ввезенный из Кореи в апреле 2023 года. Этот автомобиль - настоящий шедевр в мире автомобилей, который поразит Вас своей функциональностью и комфортом.

Kia Mohave - это автомобиль, который прекрасно подойдет для ежедневных поездок в городе и дальних поездок на природу. Он оснащен всеми необходимыми опциями, такими как память водительского сиденья, люк, руль и потолок алькантара, проекция на лобовое стекло, вентиляция передних сидений, электро привод багажника и камера 360*.

Дополнительно, этот автомобиль обладает высоким уровнем безопасности и комфорта. Адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке помогут Вам чувствовать себя уверенно за рулем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

id212157

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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