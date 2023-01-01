Kia Mohave

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы рады представить Вам автомобиль Kia Mohave 2020 года выпуска, ввезенный из Кореи в апреле 2023 года. Этот автомобиль - настоящий шедевр в мире автомобилей, который поразит Вас своей функциональностью и комфортом.

Kia Mohave - это автомобиль, который прекрасно подойдет для ежедневных поездок в городе и дальних поездок на природу. Он оснащен всеми необходимыми опциями, такими как память водительского сиденья, люк, руль и потолок алькантара, проекция на лобовое стекло, вентиляция передних сидений, электро привод багажника и камера 360*.

Дополнительно, этот автомобиль обладает высоким уровнем безопасности и комфорта. Адаптивный круиз-контроль и система помощи при парковке помогут Вам чувствовать себя уверенно за рулем.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры готовы ответить на все Ваши вопросы и организовать тест-драйв. Сделайте правильный выбор и станьте обладателем этого потрясающего автомобиля!

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