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Kia Mohave
2022
7 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Mohave 2022

7 190 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (257 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 132 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 245607
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 257 л.с.
  • Воблер 9

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Хотите купить внедорожник, который не только выдержит любые дорожные условия, но и станет украшением вашего гаража? Встречайте Kia Mohave 3.0d AT (257 л.с.) 4WD в черном цвете! Этот автомобиль 2022 года выпуска оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной и безопасной езды.

Внутри вы найдете 3-зонный климат-контроль, кожаный салон темного цвета и регулировку сидений как водителя с памятью, так и пассажира с электроприводом. А благодаря светодиодным фарам, датчикам света и дождя, антиблокировочной системе (ABS), системе контроля слепых зон и подушкам безопасности фронтального и бокового типов ваша безопасность всегда будет на высшем уровне.

Автомобиль также оснащен навигационной системой, камерами 360° и заднего вида, парктроником и системой доступа без ключа. А еще в нем есть обогрев сидений, электропривод зеркал и крышки багажника, круиз-контроль, проекционный дисплей и многое другое.

Kia Mohave 3.0d AT (257 л.с.) 4WD - это автомобиль, который порадует вас своей функциональностью, комфортом и надежностью на дороге. Не упустите свой шанс купить этот автомобиль уже сегодня!

id245607

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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