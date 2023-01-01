Kia Mohave

Хотите купить внедорожник, который не только выдержит любые дорожные условия, но и станет украшением вашего гаража? Встречайте Kia Mohave 3.0d AT (257 л.с.) 4WD в черном цвете! Этот автомобиль 2022 года выпуска оснащен всеми необходимыми функциями для комфортной и безопасной езды.

Внутри вы найдете 3-зонный климат-контроль, кожаный салон темного цвета и регулировку сидений как водителя с памятью, так и пассажира с электроприводом. А благодаря светодиодным фарам, датчикам света и дождя, антиблокировочной системе (ABS), системе контроля слепых зон и подушкам безопасности фронтального и бокового типов ваша безопасность всегда будет на высшем уровне.

Автомобиль также оснащен навигационной системой, камерами 360° и заднего вида, парктроником и системой доступа без ключа. А еще в нем есть обогрев сидений, электропривод зеркал и крышки багажника, круиз-контроль, проекционный дисплей и многое другое.

Kia Mohave 3.0d AT (257 л.с.) 4WD - это автомобиль, который порадует вас своей функциональностью, комфортом и надежностью на дороге. Не упустите свой шанс купить этот автомобиль уже сегодня!

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