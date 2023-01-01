Kia Mohave

Предлагаем Вам новый автомобиль Kia Mohave 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезён из Казахстана в 2023 году. Вы станете первым владельцем этого автомобиля, так как он не был зарегистрирован ранее.

Интерьер оформлен светлым кожаным салоном на 7 мест, который создает атмосферу комфорта и роскоши. Вам доступна премиальная аудиосистема Lexicon, обеспечивающая превосходное качество звука.

Электропривод и вентиляция передних сидений, а также функция памяти положения для водителя обеспечат вам максимальный комфорт. Система 3-зонного климат-контроля и обогрев всех сидений позволит каждому пассажиру наслаждаться оптимальной температурой в салоне.

Что касается безопасности и удобства при парковке, Kia Mohave оснащена камерами кругового обзора и датчиками парковки, которые помогут вам маневрировать легко и безопасно. Бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя сделают использование автомобиля еще более удобным. А электропривод багажника и люка добавят удобства при загрузке и разгрузке ваших вещей.

В автомобиле установлена система навигации, круиз-контроль, а также датчики дождя и света, которые автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения. Цифровая приборная панель и проекция на лобовое стекло позволяют получать важную информацию без отрыва от дороги.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

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