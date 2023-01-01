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Kia Mohave
2023
6 490 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Mohave 2023

6 490 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 59 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 233718
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 170

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Предлагаем Вам новый автомобиль Kia Mohave 2023 года выпуска. Этот автомобиль был ввезён из Казахстана в 2023 году. Вы станете первым владельцем этого автомобиля, так как он не был зарегистрирован ранее.

Интерьер оформлен светлым кожаным салоном на 7 мест, который создает атмосферу комфорта и роскоши. Вам доступна премиальная аудиосистема Lexicon, обеспечивающая превосходное качество звука.

Электропривод и вентиляция передних сидений, а также функция памяти положения для водителя обеспечат вам максимальный комфорт. Система 3-зонного климат-контроля и обогрев всех сидений позволит каждому пассажиру наслаждаться оптимальной температурой в салоне.

Что касается безопасности и удобства при парковке, Kia Mohave оснащена камерами кругового обзора и датчиками парковки, которые помогут вам маневрировать легко и безопасно. Бесключевой доступ в салон и кнопка запуска двигателя сделают использование автомобиля еще более удобным. А электропривод багажника и люка добавят удобства при загрузке и разгрузке ваших вещей.

В автомобиле установлена система навигации, круиз-контроль, а также датчики дождя и света, которые автоматически реагируют на изменение погодных условий и освещения. Цифровая приборная панель и проекция на лобовое стекло позволяют получать важную информацию без отрыва от дороги.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

id233718

Fresh Ростов Вавилова
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