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Kia Mohave
2019
4 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Mohave 2019

4 630 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 75353 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 197201
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 111

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Хотите ощутить истинное удовольствие от вождения? Тогда обратите внимание на роскошный внедорожник Kia Mohave, I Рестайлинг 2. Этот автомобиль воплощает в себе элегантность и мощь, оставляя незабываемое впечатление на всех, кто его видит.

Автомобиль оснащен мощным 3.0-литровым дизельным двигателем, развивающим 249 лошадиных сил. Благодаря полному приводу, Mohave без проблем справляется с любыми дорожными условиями, обеспечивая стабильность и комфорт во время поездки.

Отличное состояние автомобиля и отсутствие предыдущих владельцев гарантируют его безупречную работу и долгую жизнь. Вы будете наслаждаться каждой поездкой, наслаждаясь всеми преимуществами, которые предлагает Mohave.

В салоне автомобиля вас ожидает полный комфорт. Кондиционер с трехзонным климатом, подогрев сидений и руля, электроскладывание зеркал и система доступа без ключа - все это создает идеальные условия для вашего комфорта и удовольствия.

Mohave также предлагает третий ряд сидений, позволяющий перевозить до 7 пассажиров. Тонированные стекла, светодиодные фары и панорамная крыша создают эффектное впечатление и придают автомобилю неповторимый стиль.

Кроме того, в автомобиле установлена навигационная система, камера заднего вида и системы контроля слепых зон, обеспечивая безопасность и удобство во время движения.

Не упустите возможность стать владельцем этого превосходного автомобиля. Kia Mohave, I Рестайлинг 2 - идеальный выбор для тех, кто ценит качество, комфорт и надежность. Покупайте сейчас и наслаждайтесь каждой поездкой!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id197201

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