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Kia Mohave
2022
5 850 000 ₽
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Kia Mohave 2022

5 850 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 2372 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 243184
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.
  • Воблер 166

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Предлагаем вашему вниманию Kia Mohave 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в РФ и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Важно отметить, что автомобиль имеет заводской окрас кузова.

Кроме того, Kia Mohave 2022 оборудован рядом дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Светодиодные противотуманные фары и задние фонари, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал и багажника, рейлинги, кожаная оплетка рулевого колеса, регулируемая рулевая колонка, цветной многофункциональный дисплей, кнопка запуска двигателя, отделка салона "под дерево" и подлокотника искусственной кожей, поясничная опора в передних сиденьях, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, бесключевой доступ, беспроводное зарядное устройство QI, переключатель режимов движения по местности, ассистент сохранения полосы движения, система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), система управления дальним светом, система мониторинга «слепых зон», система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, система навигации, боковые ступеньки, камера 360 и проекция - все это делает этот автомобиль идеальным выбором для самых требовательных покупателей.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку автомобиля Kia Mohave 2022.

id243184

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