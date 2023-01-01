Kia Mohave

Предлагаем вашему вниманию Kia Mohave 2022 года выпуска. Этот автомобиль был ввезен из Кореи в РФ и имеет электронный ПТС с одним владельцем. Важно отметить, что автомобиль имеет заводской окрас кузова.

Кроме того, Kia Mohave 2022 оборудован рядом дополнительных опций, которые обеспечат максимальный комфорт и безопасность во время поездок. Светодиодные противотуманные фары и задние фонари, датчик света и дождя, электропривод боковых зеркал и багажника, рейлинги, кожаная оплетка рулевого колеса, регулируемая рулевая колонка, цветной многофункциональный дисплей, кнопка запуска двигателя, отделка салона "под дерево" и подлокотника искусственной кожей, поясничная опора в передних сиденьях, подогрев и вентиляция передних и задних сидений, бесключевой доступ, беспроводное зарядное устройство QI, переключатель режимов движения по местности, ассистент сохранения полосы движения, система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), система управления дальним светом, система мониторинга «слепых зон», система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения, система навигации, боковые ступеньки, камера 360 и проекция - все это делает этот автомобиль идеальным выбором для самых требовательных покупателей.

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