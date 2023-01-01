Kia Mohave

- Электронный ПТС

- Без владельцев в РФ

- Кондиционер (климат 2-зонный)

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Камера 360°

- Навигационная система

- Подогрев руля

- Вентиляция и обогрев сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Проекционный дисплей

- Электропривод крышки багажника

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Система контроля слепых зон

- Парктроники

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