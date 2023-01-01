Kia Mohave
- Электронный ПТС
- Без владельцев в РФ
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Камера 360°
- Навигационная система
- Подогрев руля
- Вентиляция и обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Проекционный дисплей
- Электропривод крышки багажника
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Система контроля слепых зон
- Парктроники
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