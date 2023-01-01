Kia Mohave

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Премиальная аудиосистема Lexicon

- Адаптивный круиз-контроль

- Комфортный доступ без ключа

- Проекция показаний приборов на лобовое стекло

- Вентилируемые передние и задние сиденья

- Климат-контроль трехзонный

- Камеры кругового обзора

- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto

- Навигационная система

- Цифровая приборная панель

- Электропривод двери багажника

- Подогрев передних и задних сидений

- Электрорегулировка руля

- Система удержания в полосе

- Адаптивный круиз-контроль

- Третий ряд сидений

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