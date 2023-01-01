Kia Mohave
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Премиальная аудиосистема Lexicon
- Адаптивный круиз-контроль
- Комфортный доступ без ключа
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Вентилируемые передние и задние сиденья
- Климат-контроль трехзонный
- Камеры кругового обзора
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Навигационная система
- Цифровая приборная панель
- Электропривод двери багажника
- Подогрев передних и задних сидений
- Электрорегулировка руля
- Система удержания в полосе
- Адаптивный круиз-контроль
- Третий ряд сидений
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