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Kia Mohave
2019
4 649 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Mohave 2019

4 649 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Комплектация Импорт
  • Год 2019
  • Пробег 42536 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 199021
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2959 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.
  • Воблер 079

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Премиальная аудиосистема Lexicon
- Адаптивный круиз-контроль
- Комфортный доступ без ключа
- Проекция показаний приборов на лобовое стекло
- Вентилируемые передние и задние сиденья
- Климат-контроль трехзонный
- Камеры кругового обзора
- Поддержка Apple CarPlay и Android Auto
- Навигационная система
- Цифровая приборная панель
- Электропривод двери багажника
- Подогрев передних и задних сидений
- Электрорегулировка руля
- Система удержания в полосе
- Адаптивный круиз-контроль
- Третий ряд сидений

id199021

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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