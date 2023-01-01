Kia Mohave
Ввезён в РФ в 2023 году.
Новый автомобиль в заводском окрасе.
Комплектация: Master Gravity Edition
Преимущества:
- 6 мест
- Комбинированный салон
- Отделка рулевого колеса алькантарой
- Аудиосистема Lexicon, 15 динамиков, усилитель, USB, Bluetooth
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений
- Элетропривод передних сидений с памятью водителя на два положения
- Электрорегулировка рулевого колеса
- Электропривод крышки багажника
- Камера 360
- Адаптивный круиз контроль
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Бесключевой доступ
247910