Kia Mohave

Ввезён в РФ в 2023 году.

Новый автомобиль в заводском окрасе.

Комплектация: Master Gravity Edition

Преимущества:

- 6 мест

- Комбинированный салон

- Отделка рулевого колеса алькантарой

- Аудиосистема Lexicon, 15 динамиков, усилитель, USB, Bluetooth

- Раздельный климат-контроль

- Обогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений

- Элетропривод передних сидений с памятью водителя на два положения

- Электрорегулировка рулевого колеса

- Электропривод крышки багажника

- Камера 360

- Адаптивный круиз контроль

- Беспроводное зарядное устройство QI

- Бесключевой доступ

247910