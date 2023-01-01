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Kia Mohave
2022
6 674 000 ₽
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Kia Mohave 2022

6 674 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave
Kia Mohave

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Mohave
  • Поколение I Рестайлинг 2
  • Модификация 3.0d AT (260 л.с.) 4WD
  • Комплектация Master Gravity Edition
  • Год 2022
  • Пробег 98 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 318
  • VIN 247910
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2959 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 260 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Mohave

Ввезён в РФ в 2023 году.
Новый автомобиль в заводском окрасе.
Комплектация: Master Gravity Edition

Преимущества:

- 6 мест
- Комбинированный салон
- Отделка рулевого колеса алькантарой
- Аудиосистема Lexicon, 15 динамиков, усилитель, USB, Bluetooth
- Раздельный климат-контроль
- Обогрев и вентиляция первого и второго ряда сидений
- Элетропривод передних сидений с памятью водителя на два положения
- Электрорегулировка рулевого колеса
- Электропривод крышки багажника
- Камера 360
- Адаптивный круиз контроль
- Беспроводное зарядное устройство QI
- Бесключевой доступ

247910

Fresh Москва
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