Kia Mohave

Автомобиль ввезен из Кореи.

Без учета в РФ.

Преимущества:

- Проекция на лобовое стекло

- Память водительского сиденья

- Вентиляция передних сидений

- Дистроник

- Удержание в полосе

- Датчики дождя и света

211288