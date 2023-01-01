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Kia Morning
2017
1 320 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Kia Morning 2017

1 320 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
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Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Morning
  • Поколение III
  • Модификация 1.0 AT (74 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 44489 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 014284
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.
  • Воблер 28

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Morning

Хотите приобрести надежный и стильный автомобиль? Тогда обратите внимание на модель Kia Morning! Этот хэтчбек в ярком красном цвете точно привлечет взгляды на дороге.

Автомобиль в хорошем состоянии, был всего у одного владельца и был выпущен в 2017 году. Кроме того, у него есть все необходимые особенности для комфортной и безопасной поездки.

В этой модели есть кондиционер, чтобы поддерживать приятную температуру в салоне. Также у автомобиля имеются тонированные стекла, чтобы защитить вас от солнечных лучей и сохранить конфиденциальность.

Легкосплавные диски диаметром 16 дюймов придают этому автомобилю стильный и современный вид. А благодаря иммобилайзеру и сигнализации вы можете быть уверены в безопасности своего авто.

Внутри Kia Morning вас ожидает множество функций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной. Навигационная система поможет вам быстро и легко найти нужное направление, а бортовой компьютер предоставит вам всю необходимую информацию о вашей поездке.

Не забудьте об удобстве подогрева зеркал, сидений и руля в холодную погоду. А система доступа без ключа и электроскладывание зеркал сделают использование автомобиля еще удобнее.

Kia Morning оснащена системой ABS и антипробуксовочной системой для вашей безопасности на дороге. Кроме того, у автомобиля есть парктроник и фронтальные подушки безопасности.

Аудиосистема с CD-проигрывателем и камера заднего вида придутся по душе любителям музыки и помогут вам уверенно парковаться.

И все это вместе с комфортным салоном из кожи и регулировкой сидений и руля по высоте. Вам будет удобно и приятно управлять этим автомобилем.

Не упустите возможность стать владельцем Kia Morning. Звоните нам прямо сейчас и получите больше информации о данной модели.

id014284

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