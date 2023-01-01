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Kia Morning
2017
1 254 000 ₽
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Kia Morning 2017

1 254 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning
Kia Morning

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Morning
  • Поколение III
  • Модификация 1.0 AT (74 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 107985 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • Воблер 72
  • VIN 142848
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 998 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 74 л.с.

Комплектация

  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Morning

Преимущество:
- Надежный , компактный и очень экономичный
автомобиль
- Мульти-руль
- Круиз контроль
- Кондиционер
- Камера заднего вида
- Задние парктроники
- Комбинированный салон
- Запуск start stop
- Бесключевой доступ

142848

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
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