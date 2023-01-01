Kia Morning
Преимущества:
- Без пробега по РФ
- Кондиционер (климат 1-зонный)
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 14
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Круиз-контроль
- Обогрев сидений
- Подогрев руля
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
306024