Kia Morning

Преимущества:

- Без пробега по РФ

- Кондиционер (климат 1-зонный)

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 14

- Иммобилайзер

- Бортовой компьютер

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Центральный замок

- Усилитель рулевого управления

- Круиз-контроль

- Обогрев сидений

- Подогрев руля

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Количество мест (5)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Регулировка сиденья водителя: по высоте

- Ручная регулировка сиденья пассажира

- Регулировка руля (в 2 пл.)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Камера заднего вида

306024