Kia Optima

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам прекрасный автомобиль - Kia Optima 2020 года выпуска. Этот автомобиль является одним из лучших представителей своего класса и отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок.

Kia Optima оснащён кондиционером, что позволит Вам наслаждаться прохладой в жаркие летние дни. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, которые обеспечат безопасную и комфортную парковку в условиях городской суеты.

Также в автомобиле установлены контроль слепых зон, круиз-контроль и датчик света, что позволяет Вам чувствовать себя более уверенно за рулем и получать максимальное удовольствие от вождения.

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