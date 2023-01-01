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Kia Optima
2020
2 390 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Optima 2020

2 390 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2020
  • Пробег 13690 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 443828
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам прекрасный автомобиль - Kia Optima 2020 года выпуска. Этот автомобиль является одним из лучших представителей своего класса и отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и удобство во время поездок.

Kia Optima оснащён кондиционером, что позволит Вам наслаждаться прохладой в жаркие летние дни. Кроме того, автомобиль оснащен камерой заднего вида и датчиками парковки, которые обеспечат безопасную и комфортную парковку в условиях городской суеты.

Также в автомобиле установлены контроль слепых зон, круиз-контроль и датчик света, что позволяет Вам чувствовать себя более уверенно за рулем и получать максимальное удовольствие от вождения.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все Ваши вопросы и поможет оформить покупку в самые короткие сроки.

id443828

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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