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Kia Optima
2017
1 629 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Kia Optima 2017

1 629 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV
  • Модификация 2.0 MT (150 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 146336 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 000208
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 82

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Здравствуйте уважаемые покупатели!

Сегодня мы рады предложить Вам автомобиль Kia Optima. Этот прекрасный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество и надежность.

Комплектация Kia Optima включает в себя все необходимые опции для комфортного и безопасного вождения. Кондиционер обеспечит приятную температуру в салоне. Круиз-контроль позволит удерживать постоянную скорость, а обогрев сидений добавит дополнительный комфорт в холодное время года. Все электростеклоподъемники обеспечат легкое и быстрое открывание и закрывание окон.

Но это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. В нем вы найдете подробную информацию о технических характеристиках, истории обслуживания и других интересующих вас параметрах. Не упустите шанс стать владельцем этой прекрасной машины по выгодной цене!

Мы всегда готовы ответить на все ваши вопросы и помочь вам с выбором автомобиля. Свяжитесь с нами любым удобным способом и наш команда профессионалов сделает все возможное, чтобы ваш опыт покупки был приятным и беззаботным. Доверьтесь нам и получите уникальный опыт владения автомобилем Kia Optima!

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Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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