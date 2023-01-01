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Kia Optima
2016
1 720 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Kia Optima 2016

1 720 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.)
  • Год 2016
  • Пробег 95766 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 129868
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 108

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль, который точно соответствует вашим потребностям и ожиданиям. С гордостью представляем вам Kia Optima 2016 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто стремится к стильности и комфорту на дороге.

Этот конкретный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в ноябре 2022 года, что означает, что вы получаете свежий и актуальный экземпляр. Более того, он поставляется с электронным ПТС, что обеспечивает простоту и надежность сделки. Вы можете быть уверены, что автомобиль не имел предыдущих владельцев на территории нашей страны и находится в идеальном состоянии.

Kia Optima 2016 года комплектуется рядом превосходных функций, которые делают вашу поездку еще более приятной. Кондиционер обеспечит комфортный климат внутри автомобиля в любое время года, а обогрев сидений согреет вас в холодные зимние дни. Кроме того, камера заднего вида обеспечит безопасность и уверенность при парковке и маневрировании.

Но это еще не все! Kia Optima 2016 года - это не только практичный автомобиль, но и настоящий стильный акцент на дороге. Его элегантный дизайн, изящные линии и привлекательные детали создают неповторимый образ, который привлекает взгляды и подчеркивает вашу индивидуальность.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и называйте кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы, предоставят дополнительную информацию и помогут организовать просмотр и тест-драйв этой потрясающей Kia Optima 2016 года. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля и покорить дороги со стилем!

id129868

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
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