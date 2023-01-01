Kia Optima

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль, который точно соответствует вашим потребностям и ожиданиям. С гордостью представляем вам Kia Optima 2016 года выпуска - идеальный выбор для тех, кто стремится к стильности и комфорту на дороге.

Этот конкретный автомобиль был ввезен в Российскую Федерацию в ноябре 2022 года, что означает, что вы получаете свежий и актуальный экземпляр. Более того, он поставляется с электронным ПТС, что обеспечивает простоту и надежность сделки. Вы можете быть уверены, что автомобиль не имел предыдущих владельцев на территории нашей страны и находится в идеальном состоянии.

Kia Optima 2016 года комплектуется рядом превосходных функций, которые делают вашу поездку еще более приятной. Кондиционер обеспечит комфортный климат внутри автомобиля в любое время года, а обогрев сидений согреет вас в холодные зимние дни. Кроме того, камера заднего вида обеспечит безопасность и уверенность при парковке и маневрировании.

Но это еще не все! Kia Optima 2016 года - это не только практичный автомобиль, но и настоящий стильный акцент на дороге. Его элегантный дизайн, изящные линии и привлекательные детали создают неповторимый образ, который привлекает взгляды и подчеркивает вашу индивидуальность.

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