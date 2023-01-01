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Kia Optima
2017
1 870 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Optima 2017

1 870 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV
  • Модификация 2.4 AT (185 л.с.)
  • Год 2017
  • Пробег 109195 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 210447
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 185 л.с.
  • Воблер 102

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам уникальную возможность приобрести автомобиль Kia Optima 2017 года выпуска. Этот превосходный автомобиль станет идеальным выбором для тех, кто ценит надежность, комфорт и стиль.

Kia Optima – это совершенное сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и высокой производительности. Благодаря своему вездесущему характеру он с легкостью преодолевает все дорожные преграды, обеспечивая вам максимальный комфорт в любых условиях.

Автомобиль Kia Optima 2017 года выпуска имеет электронный ПТС, что является важным аспектом при его регистрации и последующей эксплуатации. Вы можете быть уверены в правильности оформления документов и легкости владения этим автомобилем.

Каждая деталь Kia Optima тщательно продумана и изготовлена с использованием высококачественных материалов. Просторный интерьер с премиальной отделкой, передовые системы безопасности и передовые технологии делают этот автомобиль идеальным спутником для вашей повседневной жизни.

Не упустите возможность приобрести автомобиль Kia Optima 2017 года выпуска в России. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши опытные консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут вам сделать правильный выбор.

Мы гарантируем, что приобретение автомобиля Kia Optima станет инвестицией в комфорт и безопасность вашей ежедневной жизни. Не упустите эту уникальную возможность и станьте обладателем этого превосходного автомобиля уже сегодня!

id210447

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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