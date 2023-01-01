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Kia Optima
2018
1 965 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Kia Optima 2018

1 965 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima
Kia Optima

Характеристики

  • Марка Kia
  • Модель Optima
  • Поколение IV Рестайлинг
  • Модификация 2.4 AT (188 л.с.)
  • Комплектация Luxe
  • Год 2018
  • Пробег 58322 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • VIN 258742
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2359 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 188 л.с.
  • Воблер 80

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Kia Optima

Уважаемые автолюбители,
Мы рады представить вам уникальное предложение - автомобиль Kia Optima 2018 года выпуска. Этот превосходный автомобиль был ввезен из Армении и готов стать вашим верным спутником на дорогах. Позвольте нам рассказать вам о его особенностях.

Kia Optima 2018 года - это воплощение комфорта, стиля и передовых технологий. Этот автомобиль обладает потрясающим дизайном, который привлекает взгляды со всех сторон. Вы сможете наслаждаться каждой поездкой, наслаждаясь элегантностью и утонченностью Kia Optima.

Этот конкретный автомобиль Kia Optima 2018 года имеет множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более приятной и комфортной. Мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться любимой музыкой и быть всегда на связи. Обогрев всех сидений создаст атмосферу уюта и комфорта, особенно в холодные зимние дни. Датчики дождя и света автоматически адаптируются к изменениям погоды, обеспечивая безопасность и комфорт при вождении.

Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить оптимальную температуру в салоне, создавая идеальный микроклимат для всех. Круиз-контроль поможет вам поддерживать постоянную скорость и уменьшить усталость во время длительных поездок. Передние и задние датчики парковки обеспечат безопасное и легкое маневрирование при парковке. И, конечно же, полный электропакет добавляет удобства и функциональности, позволяя контролировать различные системы автомобиля одним прикосновением.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному ниже, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и предоставит дополнительную информацию о Kia Optima 2018 года. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего автомобиля!

id258742

Fresh Минеральные Воды
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